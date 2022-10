Angelique Kerber: Tennis-Comeback nach Babypause schon geplant

Comeback schon in Wimbledon?

Ein bisschen wird es mit dem Comeback noch dauern. Das Kind soll demnach im Frühjahr 2023 kommen, aber im gleichen Jahr möchte Kerber noch auf den grossen Plätzen stehen. «Ich denke, ich werde eher Ende des Jahres zurückkommen. Also eher New York als Wimbledon, aber wenn es schon in Wimbledon geht, dann gern auch da», erzählt sie der «Sport Bild». Sie wolle «direkt voll angreifen» und Turniere nicht «nur zum Training spielen». Dann soll Kerbers Angaben zufolge aber auch eine Nanny dabei sein: «Ich werde das Kind nicht zu Hause lassen.»