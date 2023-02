Angelique Kerber wartet «geduldig» auf ihr erstes Baby

Angelique Kerber plant baldiges Comeback

Doch Kerbers Tennis-Comeback ist bereits in Planung, auch wenn ihr Kind noch nicht einmal auf der Welt ist. «Ich möchte so schnell wie möglich zurückkehren», hatte sie vor wenigen Monaten dem «Stern» erklärt. Kolleginnen wie Serena Williams (41) hätten ihr gezeigt, dass «Muttersein und ein Platz weit oben in der Weltrangliste sich nicht ausschliessen».