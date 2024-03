Angeschossener «Rust»-Regisseur sagt vor Gericht aus

«Rust»–Regisseur beschreibt «unglaublich lauten Knall»

«Es gab einen unglaublich lauten Knall», sagte Souza, der bei dem Vorfall selbst schwer verletzt wurde, am Freitag (1. März) laut Medienberichten im Zeugenstand in dem Prozess gegen Waffenmeisterin Hannah Gutierrez–Reed (24) in Santa Fe, New Mexico. «Es fühlte sich an, als hätte man mir mit einem Baseballschläger auf die Schulter geschlagen», führte er aus. «Ich kann mich genau daran erinnern.»