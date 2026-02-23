Angestellte sollen Ex-Prinz Andrew mit «Sir» ansprechen

Noch keine neuen Angestellten

Sein neues Zuhause Marsh Farm wird aktuell aber noch renoviert. Derzeit wohnt Andrew vorübergehend in der Wood Farm auf dem Sandringham–Anwesen, dem früheren Ruhesitz seines verstorbenen Vaters Prinz Philip (1921–2021), wo ihm nur Polizei– und Sicherheitskräfte sowie seine sieben Hunde Gesellschaft leisten. Dort hält er sich auch auf, nachdem er am vergangenen Donnerstag unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Epstein–Affäre festgenommen und rund elf Stunden in Polizeigewahrsam verbracht hatte. Wenn er verurteilt wird, droht ihm Gefängnis – dann auch ganz ohne eigenes Personal.