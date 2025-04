«Angewidert»: Stars zerreissen Katy Perrys Weltraumtrip

Olivia Munn kritisiert «verschwenderischen» Ausflug ins All

Schauspielerin Olivia Munn (44) hatte schon vor dem Start die Aktion kritisiert. «Was soll das überhaupt?», fragte sie in der TV–Show «Today With Jenna & Friends». «Ich weiss, dass es wahrscheinlich nicht so cool ist, das zu sagen, aber es gibt gerade so viele wichtigere Themen auf der Welt», so die «The Newsroom»–Darstellerin.