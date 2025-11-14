Angreifer von Ariana Grande bereits angeklagt

«Du bist eine schlechte Person»

Die Reaktionen der Fans liessen nicht lange auf sich warten. Viele verwiesen auf Grandes öffentlich gemachte Kämpfe mit Angstzuständen und einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sie nach dem Bombenanschlag bei ihrem Konzert in Manchester 2017 entwickelt hatte. «Nach all dem Trauma, das Ari durchgemacht hat, ist das mehr als respektlos. Nicht nur ihr gegenüber, sondern dem gesamten Cast und allen Fans gegenüber. Es ist buchstäblich empörend. Du solltest dich schämen», kommentierte ein Nutzer.