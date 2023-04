Angriffe von Prinz Harry auf Camilla: Jetzt schlägt ihr Sohn zurück

Prinz Harrys Anschuldigungen gegen Camilla

In seiner Autobiografie «Reserve», die im Januar erschien, und in Interviews dazu, hatte Prinz Harry Camilla unter anderem als «gefährlich» beschrieben. Er behauptete, sie habe ihn und seinen Bruder, Thronfolger Prinz William (40), für ihre «Kampagne» geopfert - als Teil eines «langen Spiels», das auf Ehe und Krone für Camilla abzielte, so Harrys Anschuldigungen.