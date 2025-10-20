Angst und Hass: Andrea Sawatzki wollte als Kind ihren Vater umbringen

Schon mit 17 Jahren zog sie nach München und arbeitete als Kellnerin: «Es war auch ein gutes Gefühl, endlich mal eigenes Geld in der Tasche zu haben, weil wir zu Hause chronisch pleite waren.» Später kam sie doch noch zum Schauspiel, auch wenn sie erst «tatsächlich darüber nachgedacht [hatte], mein Leben so weiter zu verbringen». Die Schauspielerei wurde offenbar zu einer Art Flucht: «Anfangs dachte ich, ich könnte meinem eigenen Leben entfliehen und mich hinter meinen Figuren verstecken. Aber so mit 30 habe ich gemerkt, dass man sich auch in der Schauspielerei immer mitnimmt und keine Rolle spielen kann, ohne sein eigenes Leben einzubringen.»