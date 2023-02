Anke Engelke und Riccardo Simonetti: Das steckt hinter ihrem Podcast

Riccardo, Sie sind kürzlich 30 geworden. Wie gehen Sie mit der Zahl um?

Simonetti: Ich habe mit meiner Mutter ein sehr gutes Vorbild. Die wird dieses Jahr 60 und sie lebt mir vor, dass das wirklich überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie man zu sein hat. Dass man einfach so sein kann, wie man sich fühlt und sich nicht von seinem Alter dominieren lassen soll. Da war ich immer sehr dankbar, dass ich so jemanden hatte in meinem Leben. Aber trotzdem denke ich über die 30 schon noch mal anders nach, weil ich finde, wenn man so einen Wechsel des Jahrzehnts hat, man auch mal kurz in sich gehen und sich fragen darf, wie die letzten Jahre so waren. Meine 20er waren geprägt von Fokus und Disziplin. Manchmal frage ich mich da, ob ich vielleicht was verpasst habe. Wenn alle anderen Menschen so viele Erfahrungen gemacht haben, die ich noch nie gemacht habe. Wird mich das irgendwann einholen? Mit 30 schreibe ich mir auf meinen imaginären Notizzettel im Kopf: Leben nicht vergessen. Neben Fokus, Arbeit und Disziplin darf ich nicht vergessen, Erfahrungen zu machen, die für mich als Mensch wertvoll sind. Dass ich für eine Hochzeit, den Geburtstag oder die Taufe auch mal auf einen Drehtag verzichte. Wer weiss, ob es in einem Jahr noch so wichtig ist, ob du dies oder jenes Projekt verpasst hast. Aber wenn du nicht sofort zur Taufe deines Neffen gehst, dann wirst du dich vielleicht schon erinnern.