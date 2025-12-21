Anke Engelke wird 60: Die Frau, die deutsche Comedy geprägt hat

Immerhin verbindet sie auch privat eine tiefe Freundschaft – und viele Gemeinsamkeiten, wie sie im gemeinsamen Interview mit spot on news verrieten. «Es ist bekannt, dass wir beide Streber sind, das fällt auch immer wieder unangenehm auf», erklärte Engelke. Man sage ihnen mitunter nach, dass sie «möglicherweise schwierig sind. Ich schütze mich mit der Behauptung, dass es immer im Dienst der Sache ist», ergänzte Pastewka. In ihrer Serie «Perfekt Verpasst» (2024) spielten die beiden erstmals ein Liebespaar – doch auch das ist kein Problem: «Wir können das voneinander trennen, dass wir befreundet sind, aber für die Serie spielen müssen, dass zwischen uns mehr ist als Freundschaft», so Engelke. Die zweite Staffel ist auch schon in der Mache und trägt den vielsagenden Titel «Perfekt Zusammen».