Anklage: Drogenfund bei Melanie Müller

Gegen die Sängerin und ehemalige Dschungelkönigin Melanie Müller (35) läuft aktuell ein Verfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Wie die Staatsanwaltschaft unter anderem dem Sender RTL bestätigte, wurde mittlerweile Anklage erhoben. Der zuständige Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz (59) sagte der «Bild»–Zeitung: «Der Angeschuldigten wird zur Last gelegt, an einem Tag im August 2023 unerlaubt Betäubungsmittel in ihrem Besitz gehabt zu haben.»