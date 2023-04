In 34 Fällen ist Trump der Fälschung von Geschäftsunterlagen ersten Grades angeklagt worden, worauf im Staat New York eine maximale Gefängnisstrafe von vier Jahren pro Anklagepunkt steht. Der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg (49) erklärte in einem auf Twitter verbreiteten Statement: «Wir behaupten, dass Donald Trump und seine Mitarbeiter wiederholt und in betrügerischer Absicht Geschäftsunterlagen in New York gefälscht haben, um schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor amerikanischen Wählern zu verbergen».