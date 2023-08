Anklage in Georgia: Ex-Präsident Trump plädiert auf «nicht schuldig»

Der 77–Jährige muss sich etwa auch aufgrund seiner Rolle beim Sturm auf das US–Kapitol in Washington, D.C. am 6. Januar 2021 vor Gericht verantworten – und in einer Affäre um die Mitnahme von Geheimdokumenten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, nach seiner Amtszeit geheime Dokumente unerlaubt und vorsätzlich in seinem Privatanwesen Mar–a–Lago in Florida aufbewahrt zu haben. Die beiden Prozesse sollen voraussichtlich im März 2024 und im Mai 2024 beginnen.