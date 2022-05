Anlässlich ihres Thronjubiläums: Wird die Queen auf Balkon erscheinen?

Queen Elizabeth II. (96) hat für ihr Platin-Thronjubiläum in diesem Jahr grosse Pläne. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten sind die Tage vom 2. bis 5. Juni. Am 2. Juni soll «Trooping the Colour» stattfinden, die traditionelle Militärparade zum Geburtstag der Queen. Wie der Palast im Januar ankündigte, sollen dabei 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker der Monarchin die Ehre erweisen. Den Abschluss der Parade bildet traditionell eine Flugshow der Royal Air Force, die von der Queen und Mitgliedern der Königsfamilie vom Balkon des Buckingham Palasts aus verfolgt wird.