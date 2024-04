Ann-Kathrin Bendixen: Das «Let's Dance»-Aus war «absolut berechtigt»

In Show acht war für Ann–Kathrin Bendixen (24) am Freitagabend Schluss bei «Let's Dance». Sie musste am Ende der Sendung mit ihrem Profi–Tanzpartner Valentin Lusin (37) aus der beliebten RTL–Show (auch bei RTL+) abtanzen. Am Samstag hat die Travel–Influencerin, auch unter dem Pseudonym «Affe auf Bike» bekannt, sich auf Instagram zu Wort gemeldet und noch einmal über das ihrer Meinung nach berechtigte Aus gesprochen.