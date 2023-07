Ann-Kathrin Götze hat Angst vor erneuter Frühgeburt

Bisher hielt sich Influencerin Ann-Kathrin Götze (33) in Bezug auf ihre zweite Schwangerschaft öffentlich eher bedeckt. Umso überraschender ist es, was sie jetzt in einer Instagram-Story offenbarte. Sie habe demnach «ein bisschen Angst», dass das Baby wieder als Frühchen zur Welt kommen könnte. Ihr erstes Kind, Sohn Rome (3), kam acht Wochen zu früh zur Welt und musste entsprechend lange im Krankenhaus behandelt werden. Zudem verriet sie, wie es ihr aktuell geht und in welchem Monat sie bereits ist.