Ann-Kathrin Götze verrät beiläufig das Geschlecht ihres zweiten Kindes

Model und Spielerfrau Ann–Kathrin Götze (33) versorgt ihre zahlreichen Follower bei TikTok in regelmässigen Abständen mit Make–up–Tipps und Tutorials. In einem ihrer neuesten Videos liefert die hochschwangere 33–Jährige aber noch viel mehr: Während sie sich in dem Clip gerade schminkt, verrät sie beinahe beiläufig, ob weiblicher oder männlicher Familienzuwachs bei ihr und Eintracht–Frankfurt–Star Mario Götze (31) ansteht: «Ich erwarte ein kleines Mädchen», so die werdende Mutter.