Anna Adamyan verrät den Namen ihres Sohnes

Durch die Vollnarkose fehlten ihr nun Erinnerungen an die Geburt, die sie leider so nie wiederbekommen werde. Zum Glück habe aber ihr Mann viele Fotos und Videos vom ersten Kennenlernen mit ihrem Sohn gemacht, wofür sie «unglaublich dankbar» sei. «Ich schaue sie mir täglich an, mit Tränen und gleichzeitig auch einem Lächeln, in der Hoffnung, dass die Gefühle in dem Moment vielleicht mal zurückkommen.» Für das Paar, das seit August 2021 verheiratet ist, sei das Erlebte nach wie vor «traumatisch und stets begleitend» und das Model sei noch nicht in der Lage, detaillierter über die gesamten Geschehnisse zu reden. «So viele Frauen erleben tagtäglich Ähnliches. Stellvertretend für all jene bitte ich daher um euer Verständnis und Akzeptanz.»