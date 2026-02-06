Anna-Carina Woitschack findet «Let's Dance» so hart wie den Dschungel

Anna–Carina Woitschack (33) wird in der neuen Staffel von «Let's Dance» auf dem Tanzparkett ihr Bestes geben. Wie 13 andere Promis muss sie sich vor der Jury bestehend aus Joachim Llambi (61), Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) beweisen. Bedeutet ihre Teilnahme für sie eine grössere Challenge als das Dschungelcamp im vergangenen Jahr? Auf Nachfrage der «Bild»–Zeitung antwortet die Schlagersängerin: «Es ist anders. Aber genauso fordernd.»