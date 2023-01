Anna Ermakova: Die Tochter von Boris Becker tanzt bei «Let's Dance»

Anna Ermakova arbeitet bereits seit Jahren an ihrer Karriere als Model - und tritt damit in die Fussstapfen ihrer Mutter Angela Ermakova, die ebenfalls Laufstegmodel war. Dass ihr Vater Boris Becker unlängst nach rund sieben Monaten aus einem Gefängnis in England entlassen worden ist, dürfte die 22-Jährige gefreut haben. Sie habe sich unter anderem gewünscht, «dass er früher aus dem Gefängnis kommt», wie sie im Juli 2022 in einem Interview mit «Bunte Quarterly» erzählt hat. Becker wurde Ende April 2022 wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, kam jedoch frühzeitig wieder frei.