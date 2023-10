Anna Ermakova: Diese Mühen nimmt sie für ihren neuen TV-Job auf sich

«Let's Dance»–Gewinnerin Anna Ermakova (23) hat sich ein grosses Ziel gesetzt. Der «Bild»–Zeitung sagte die 23–Jährige, die in London lebt: «Ich lerne jede Woche Deutsch. Wenn ich beim ‹Supertalent› in der Jury sitze, werde ich komplett Deutsch sprechen.» Das habe sie sich fest vorgenommen, erklärte sie in dem Blatt weiter. «Wenn jeder um einen herum Deutsch spricht, fühle ich mich momentan manchmal noch wie eine Idiotin.»