Anna Ermakova: Gelingt ihr wirklich der Triumph?

Von Folge 1 an zeigte sie gute Leistungen auf dem Parkett

In der RTL-Tanzshow hat die 23-Jährige einen regelrechten Triumphzug hingelegt. Gleich in der ersten Folge erhielt sie die meisten Jurypunkte und sicherte sich die Wildcard. Im RTL-Stream konnte sie das selbst nicht fassen: «Ich bin so dankbar, wirklich. Ich bin überwältigt. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet.» Die nächsten Wochen bewies sie mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36), dass der gute Auftakt keine Ausnahme war. Bereits in der dritten Folge erhielt das Paar die volle Punktzahl für seinen Slowfox. Spätestens seitdem gilt Anna Ermakova als absolute Favoritin, die auch danach regelmässig 30 Punkte einheimsen konnte.