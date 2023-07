Anna Ermakova hat ihren Uni-Abschluss in der Tasche

Anna Ermakova (23), die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), hat ihre Bachelor-Würden in London in Empfang genommen. Wie die «Let's Dance»-Gewinnerin selbst in mehreren Instagram-Storys bekannt gab, hat sie ihr Kunstgeschichte-Studium am Courtauld Institute of Art erfolgreich abgeschlossen. «Ich bin zurück in London. Heute ist mein Universitätsabschluss», erzählt sie auf dem Weg zur feierlichen Verleihung an der Uni gemeinsam mit ihrer Mutter Angela Ermakova (55).