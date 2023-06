Vor knapp zwei Wochen hat der Sender RTL mit Anna Ermakova (23) seinen neuen «Dancing Star» gekürt. Nach dem Sieg in der 16. Staffel der beliebten Tanzshow «Let's Dance» reiste die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) unter anderem nach Cannes, wo sie als Gast einer Modenschau von Designer Philipp Plein (45) einen glamourösen Auftritt hinlegte. Am Sonntag geht es für Ermakova nun weiter in eine weitere beliebte Unterhaltungs-Show - in den «ZDF-Fernsehgarten».