Anna Ermakova wird 25: Aus dem Schatten von Papa Boris Becker befreit

Das starke Interesse der Öffentlichkeit an dem Mädchen federte Angela Ermakova lange Jahre ab, damit Anna trotz ihrer aufsehenerregenden Entstehungsgeschichte so normal wie möglich in London aufwachsen konnte. Ab und an durfte ein TV–Team zeigen, wie die einzige Tochter des inzwischen vierfachen Vaters Boris Becker heranwächst. Mit zunehmendem Alter wagte das Mädchen jedoch selbst den Schritt ins Rampenlicht. Mit 14 Jahren gab sie ihr Laufsteg–Debüt auf der Berliner Fashion Week, wo sie für das Label Riani die Show eröffnen durfte. «Das hier ist ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Alle meine Freundinnen träumen von einer solchen Chance. Alles ging so unwahrscheinlich schnell bei mir», schwärmte sie 2015 in der «Bild».