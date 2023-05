«Ich spreche es jetzt zum ersten Mal aus: am Freitag sind Alina und ich dem Tod entkommen», schreibt Heiser weiter. «Die Antilope ist zuerst an meine Scheibe geflogen. Wenn sie diese bereits zerschlagen hätte, wäre ich vermutlich tot. Alina wurde durch den Kindersitz gerettet.» Daher wolle sie auch an ihre Freunde in Namibia appellieren: «Ich weiss, dass es in Namibia kein Gesetz gibt, dass die Kinder angeschnallt fahren müssen. [...] Ich weiss, dass sie nicht immer Lust haben, in den Kindersitzen angeschnallt zu bleiben, aber sie gewöhnen sich daran. Kinder sind das wertvollste, was wir haben. Beschützt sie soweit es in eurer Macht steht!»