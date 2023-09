Sie beide hatten Vollzeitjobs «und irgendwie keine Möglichkeit über all das, was passiert ist, nachzudenken. Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen», erklärt Anna Heiser weiter. Am Morgen nach der polnischen Trauung der beiden sei sie mit ihrer Mutter auf der Terrasse gesessen, «völlig überwältigt» gewesen und habe geweint. Sie habe Angst vor der Zukunft gehabt – und ob es die für sie richtige Entscheidung war.