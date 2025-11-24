Anna Heiser: Emotionales Video zum dritten Geburtstag ihrer Tochter

So fröhlich die das zu früh geborene Mädchen heute

Sie postet ein Video auf Instagram, in dem sie zunächst Szenen aus dem Krankenhaus zeigt. Darauf ist das kleine Baby an vielen Kabeln zu sehen. Alina mass bei ihrer Geburt lediglich 44 Zentimeter und war 2.760 Gramm leicht. «Von hier... zu hier», lässt Heiser dazu wissen und teilt dann Aufnahmen eines fröhlichen Kleinkindes. Alina auf dem Trampolin, am Strand, beim Wippen, beim Hüpfen in einer Pfütze. «Happy Birthday, meine kleine Kämpferin», kommentiert die stolze Mutter noch dazu.