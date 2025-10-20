Anna Kournikova: Süsser Halloween-Post mit ihren drei Kids

Papa ist der Lieblingssänger

Die drei Kinder sind offenbar grosse Fans ihres Vaters. Iglesias verriet dem Magazin eine niedliche Anekdote: «Wenn ich sie von der Schule abhole und sie einen schlechten Tag haben oder eines weint oder sie sich streiten, frage ich: ‹Leute, was ist euer Lieblingslied?› Und dann fängt eines an, ‹I Like It› zu singen, und dann singen alle mit, und es ist so süss.»