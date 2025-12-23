Anna Kournikova und Enrique Iglesias: Ihr viertes Kind ist da

Im August hatte es erste Berichte in spanischen und US–Medien über eine erneute Schwangerschaft gegeben. So hatte etwa «People» eine Quelle mit den Worten zitiert: «Anna und Enrique freuen sich sehr darauf, wieder Eltern zu werden.» Der in Spanien geborene Sänger habe extra seine Tourneepläne reduziert, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Anfang September bestätigte er die Berichte indirekt. Nach seiner Rückkehr von einem Auftritt beim «Feria Nacional Potosina» in San Luis Potosi, Mexiko, reagierte der Sänger am Flughafen Miami auf Reporterfragen nach dem Familienzuwachs laut «Hola!» mit den Worten: «Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt.»