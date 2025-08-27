Anna Kournikova und Enrique Iglesias sollen viertes Kind erwarten

Familienbilder in den sozialen Medien

Einblicke in das Familienleben von Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern sind eine echte Rarität. Ab und an macht Kournikova den Fans jedoch bei Instagram eine Freude. Im Juni 2024 teilte sie ein Bild von Iglesias mit seinen Kindern und wünschte ihm alles Liebe zum Vatertag. Im Mai 2022 veröffentlichte sie Familienbilder und sendete ihrem Partner damit Geburtstagswünsche. Im Dezember 2021 gab es zum vierten Geburtstag der Zwillinge Fotos der Kinder. Auch die Geburt von Tochter Mary im Januar 2020 verkündete sie auf der Social–Media–Plattform.