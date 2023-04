Bei Anna Loos erwachte die Leidenschaft für Musik schon im frühen Teenie-Alter. Auf eine erste Gesangsausbildung folgte nach der Flucht aus der DDR als 17-Jährige - über die damalige Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich - eine Ausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Ab den frühen 1990er-Jahren kam sie so über die Musik zur Schauspielerei. Von 1997 bis 2000 war sie fester Teil des ebenfalls sehr beliebten Kölner «Tatort»-Teams. In den Ballauf-und-Schenk-Krimis spielte sie die Sekretärin Lissy Pütz. Weitere TV-Highlights ihre Karriere sind die Serie «Weissensee» (2010-2018), die Titelrolle in der Krimireihe «Helen Dorn» (seit 2014) oder die Miniserie «Tannbach» (2018). Auch sie konnte im Laufe ihrer Schauspielkarriere der familieninternen Auszeichnungsvitrine einige Exemplare hinzufügen. Unter anderen wurde Anna Loos 2018 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin für ihr zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.