Anna-Maria Ferchichi dachte vor Bushido nicht an weitere Kinder

«Extrem belastend»

Auch ihre Ehe mit Bushido machte so eine Wende offenbar durch. Denn auf die Frage, ob sie glücklich sei oder ihr etwas in ihrem Leben fehle, gab sie in einem längeren Text Einblick in ihre Beziehung. «Unsere Ehe und alles drum herum war extrem belastend. Tod von Anis beider Elternteile, bei uns zuhause, durch Krankheit.» Dazu «Finanzamt, Hausdurchsuchungen, Umfeld» sowie vier Kinder in drei Jahren. «Ich glaube, ich war zu schockiert, um das alles zu verstehen.» Sie habe sich auf ihre Kinder konzentriert und von fast allem anderen «entfernt und isoliert». Denn sie hätte es nicht ertragen, Freunde und Familie zu belügen.