Anna-Maria Ferchichi kontert Pietro Lombardis Attacke

Anna–Maria Ferchichi holt zum Gegenschlag aus

Nur einen Tag später wollte Anna–Maria Ferchichi das wohl offenbar nicht so stehen lassen und stieg auf die Provokation Lombardis ein. Die Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) konterte in ihrer eigenen Instagram–Story direkt und unmissverständlich: «Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei ‹DSDS› ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschiesst.» Und weiter: «Die Entscheidung lag an dem Verhalten deiner Partnerin, nicht an meinem Mann.»