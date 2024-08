Anna Maria Mühe erinnert mit rührendem Foto an ihre Mutter

Die Berliner Schauspielerin Anna Maria Mühe (39) erinnert mit einem bezaubernden Foto auf Instagram an ihre am 9. August 2006 verstorbene Mutter, Schauspielerin Jenny Gröllmann (1947–2006). Auf dem Schwarz–Weiss–Bild sitzt die kleine Anna Maria auf ihrem Schoss, beide lächeln sich vertraut an. «Mama, 18 Jahre heute. Wie sehr du fehlst..», schreibt Mühe dazu. «Ich liebe dich», schliesst sie den Post.