Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz: So war ihre Toskana-Hochzeit

Anna Maria Mühe, die unter anderem aus der Fernsehreihe «Solo für Weiss» und Filmen wie «Spieleabend» bekannt ist, trug ein Kleid im Stil der 1920er–Jahre mit viel Spitze, langen Ärmeln und einer luftigen Schleppe über einem kurzen Rock. Es stammt von Designerin Franziska Burgert, wie die Braut wissen liess. Die Schuhe waren von dem Label Jimmy Choo. Kollegen und Freundin Hannah Herzsprung (43) soll die Braut zur Zeremonie geführt haben. Das zeigen auch Aufnahmen der beiden Frauen, zu denen die Braut schrieb: «Ein Moment, in dem sich der Kreis schliesst... keine Worte nötig...».