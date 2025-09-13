Anna-Maria Zimmermann enthüllt Grund für ihr Ehe-Aus nach neun Jahren

So habe sie sich einerseits gesagt: «Das kann ich nicht machen. Ich habe zwei kleine Jungs, bin Mama, muss für sie da sein und kann das jetzt nicht tun». Andererseits sei in ihr zunehmend die Erkenntnis gereift, dass eine Trennung auch das beste für ihre Kinder ist, denn «Anna–Maria, ganz ehrlich, deine Jungs haben eine glückliche Mama verdient», wie Zimmermann ihre damaligen Gedanken unter Tränen im Interview erklärt.