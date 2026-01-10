Anna-Maria Zimmermann ist heute «das glücklichste Mädchen der Welt»

Anna–Maria Zimmermann war nach dem Absturz «ein wirklich böser Mensch»

Im «Kölner Treff» hatte Zimmermann schon vor Kurzem über den Absturz und die Zeit danach gesprochen. «Ich war ein wirklich böser Mensch nach meinem Unfall, weil ich war mit mir unzufrieden. [...] Ich war schon auch richtig scheisse, weil ich mit mir selbst wirklich so unglücklich und so unzufrieden war.» Nach so einem Schicksalsschlag benötige man Zeit. «Wenn man mich nackt sieht, sehe ich aus wie Zorro. [...] Ich habe wirklich überall Narben», erzählte sie. Heute sei die Sängerin mit sich im Reinen.