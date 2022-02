Anna Netrebko: «Ich möchte, dass der Krieg aufhört»

Sie wolle, dass die Menschen in Frieden leben könnten, dafür bete sie. In der Vergangenheit stand Netrebko des Öfteren aufgrund ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) in der Kritik. Teilweise unterstützte sie ihn öffentlich. Im Hinblick auf die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit in den letzten Tagen, die auf ein Bekenntnis von Netrebko drängte, sagt sie nun: «Ich möchte allerdings anführen, dass es nicht richtig ist, Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen.»