Anna Nicole Smith: Ihre Tochter hat den 17. Geburtstag gefeiert

Das tragische Leben von Anna Nicole Smith

Anna Nicole Smith wurde als «Playboy»– und «Guess»–Model bekannt. Ihr Durchbruch gelang ihr 1993, als sie zum «Playmate des Jahres» gewählt wurde. Ihr Weg in die Öffentlichkeit begann als Tänzerin in einem Stripclub in Texas, wo sie entdeckt wurde. Damals hatte sie bereits ein Kind aus einer frühen Ehe, ihr Sohn war 1986 zur Welt gekommen. Einer der Kunden des Clubs, der Öl–Milliardär J. Howard Marshall (1905–1995), verliebte sich in Smith und heiratete sie 1994. Er war zu dem Zeitpunkt 89, sie 26, weshalb die Beziehung eine grosse öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr. Als Marshal 14 Monate später starb, folgte ein jahrelanger Kampf um das Erbe mit dem Sohn des Milliardärs. Sowohl Anna Nicole Smith als auch Marshalls Nachkomme starben vor einer endgültigen Entscheidung. Zeit ihres Lebens hat Smith aber nichts vom Erbe ihres Mannes erhalten. 2007 starb sie im Alter von 39 Jahren an einer Überdosis Drogen. Kurz zuvor war ihr 20–jähriger Sohn auf die gleiche tragische Weise ums Leben gekommen.