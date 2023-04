Playmate verstarb 2007

Netflix-Doku «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» startet am 16. Mai

In der Doku «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» erzählt Netflix ab 16. Mai die Geschichte des berühmten, verstorbenen US-Playmates. Ein Trailer verspricht neue Einblicke in Form von intimen Homevideos und Gesprächen mit engen Vertrauten.