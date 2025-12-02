Anna Rossow und Dominik Stuckmann: Erster Auftritt nach der Verlobung

Diesen Last–Minute–Stress kennt auch Sharon Battiste nur zu gut. «Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, nicht erst drei Tage vorher alles zu besorgen, wenn die Stadt überfüllt ist», hofft die 34–Jährige. Und in puncto Geschenke teilt sie die Haltung des Paares: «Für mich sind Geschenke dann am schönsten, wenn man merkt, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat.» Grosse Gesten brauche es dafür nicht. «Ich finde es viel wertvoller, wenn etwas von Herzen kommt.»