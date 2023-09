Anna Schudt über «Das Boot»: «Krieg ist von Anfang bis Ende grausam»

Die vierte Staffel der preisgekrönten Sky–Serie «Das Boot» (seit 2018), die im Kriegsjahr 1943 spielt, ist ab dem heutigen Samstag (23. September) abrufbar. In den sechs neuen Episoden ist Anna Schudt (49, Ex–«Tatort»–Star) wieder als opportunistische SS–Goldschmugglerin Bettina Gruber zu sehen. Was sie davon hält, dass die volle Brutalität in Kriegszeiten 80 Jahre danach immer noch in neuen Filmen und Serien gezeigt wird, erklärt die Schauspielerin im Interview mit spot on news. Dabei hat sie auch verraten, was sie von den Dreharbeiten nicht so schnell vergessen wird.