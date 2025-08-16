Anna und Gerald Heiser: Endgültiger Abschied aus Namibia

Die Realität hat offenbar noch nicht ganz eingesetzt: «Ein Tag danach. 4:48 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Heute bin ich aufgewacht und habe kurz gedacht, es wäre nur ein Traum», schildert Heiser weiter. «Dass gleich alles wieder so ist wie immer – die Hunde bellen, die Sonne geht über die Savanne auf, und wir starten in einen neuen Tag auf der Farm. Doch dann kommt die Realität: die Räume sind leer, die Türen geschlossen. Aus unserem Zuhause ist wieder nur ein Haus geworden.»