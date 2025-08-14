Anna und Gerald Heiser: Ihr letzter Tag in Namibia ist angebrochen

«Wir haben hier gelacht, geweint, gekämpft, geträumt»

«Letzter Tag. Die Sonne geht heute noch einmal für uns über dieser Farm auf – golden, warm, so vertraut. Morgen wird der Container kommen und mit ihm verschwindet Stück für Stück unser Leben hier in Kisten», schreibt Anna Heiser zu einem kurzen Video. Darin ist Gerald Heiser zu sehen, wie er den Sonnenaufgang betrachtet. Anna Heiser tritt ins Bild und wird von ihm in eine Umarmung gezogen.