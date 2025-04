Annalena Baerbock sorgt beim Bundespresseball für Gesprächsstoff

Trennung im November bekannt gegeben

Im November 2024 hatten die Grünen–Politikerin und der Kommunikationsberater ihre Trennung nach 17 Jahren Ehe bekannt gegeben. «Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam entschieden, dass wir kein Paar mehr sind», teilten sie damals in einer Erklärung mit. Wenige Monate später besuchten nun beide den Bundespresseball – aber nicht gemeinsam. Annalena Baerbock posierte an der Seite der Grünen–Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (40) für die Fotografen. Sie trug ein langes Abendkleid mit langen Ärmeln und in auffälliger rotoranger Farbe.