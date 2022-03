Anne Hathaway mit raffinierten Cut-Outs auf dem roten Teppich

Schauspielerin Anne Hathaway (39) beweist einmal mehr ihr Händchen für Mode. Zur Premiere ihrer Miniserie «WeCrashed» in Los Angeles begeisterte die Oscarpreisträgerin in einem strahlendblauen Kleid mit grosszügigen Cut-Outs. Die raffinierten Einblicke gewährten nicht nur einen ungehinderten Blick auf den schwarzen BH der 39-Jährigen. Die asymmetrisch angeordneten Cut-Outs setzten auch ihren Bauch sowie ihren linken Arm und ihr rechtes Bein in Szene.