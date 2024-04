Anne Hathaway musste beim Casting zehn Männer küssen

Die US–Amerikanerin feierte 2001 mit ihrer Hauptrolle in der «Plötzlich Prinzessin»–Reihe den Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere Hauptrollen, unter anderem in «Der Teufel Trägt Prada» oder «Interstellar». Für ihre Rolle in dem Filmmusical «Les Misérables» bekam sie 2013 einen Oscar. 2011 hatte Hathaway ihr Debüt als Produzentin. Ihr neuester Film «The Idea of You» erscheint am 2. Mai auf Prime Video.