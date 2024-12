Anne Hathaway zieht weitere Hauptrolle an Land

Darum soll es in dem Film gehen

Im Film sollen Hathaway und Bautista zwei Undercover–FBI–Agenten mit grundverschiedenen Lebensstilen spielen, die gezwungen sind, so zu tun, als würden sie zusammenleben. Zu Beginn verabscheuen die beiden einander. Als der Fall sich seinem Ende entgegen neigt, lernen sie, sich zu respektieren. Die Geschichte soll von einer realen Begebenheit inspiriert sein, dem «Wedding Sting» – einer Aktion des FBI, bei der sich Agenten als Ehepaar ausgaben, um globale kriminelle Machenschaften zu infiltrieren. Das Ganze gipfelte demnach in einer inszenierten Hochzeit in New Jersey. Als die Verbrecherbosse für ihre Tischzuweisungen eincheckten, wurden sie verhaftet und abgeführt.