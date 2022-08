Am Freitag wurde die US-Schauspielerin Anne Heche (1969-2022) nach ihrem fatalen Feuerunfall für hirntot erklärt. Damit galt sie im juristischen Sinne bereits seit diesem Tag als verstorben. Dennoch blieb Heche noch an lebenserhaltenden Massnahmen angeschlossen und so ihr Kreislauf im Gange, um ihrem Wunsch der Organspende entsprechen zu können. Erst später wurden die Maschinen abgestellt. Jetzt gab ein Sprecher gegenüber dem «People»-Magazin bekannt, dass die Organe der 53-Jährigen tatsächlich gespendet werden konnten.